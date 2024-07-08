08 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Названы средние баллы по ЕГЭ в этом году

В Рособрнадзоре назвали средние баллы, набранные выпускниками этого года в ходе ЕГЭ. Общие тренды таковы: по профильной математике, физике, биологии, химии и географии отмечают значительный рост среднего балла, доли высокобалльников и 100-балльников; с базовой математикой, историей, обществознанием, английским языком и литературой ситуация без особых изменений; по информатике фиксируется рост числа участников, на этом фоне – прогнозируемое снижение средних результатов; по русскому языку есть "прогнозируемое незначительное снижение средних результатов", сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

Средний балл:

Русский язык – 63,88

Математика профильная – 62,55

Обществознание – 55,05

Литература – 60,92

Биология - 54,13

Химия – 56,55

География – 56,08

Физика - 63,21

История – 57,19

Английский язык – 65,39

Информатика – 54,49

По итогам основных дней экзаменов в этом году насчитывается 8691 100-балльников, 200-балльников - 648 человек, 300-балльников - 42 человека, 400-балльников - один человек.

Всего экзамен в этом году в основные дни сдали 665 тыс. участников. Организаторы насчитали 50 ситуаций со "сбоями" экзамена (не работала техника, приходилось прерывать экзамен по техническим причинам или из-за сигнала воздушной тревоги, в одном случае помешал ураган).

768 участников были удалены за нарушение порядка. 220 – за использование телефонов, 337 – шпаргалки, остальные нарушения – 211. Более 800 примечаний сделал искусственный интеллект, они перепроверялись.

Также набирает популярность акция, в ходе которой ЕГЭ могут попробовать сдать родители. Им предоставляют упрощенный вариант с базовыми заданиями. В этом году в акции участвовало более 90 тыс. родителей. "Не в обиду родителям: они менее стрессоустойчивы, чем дети. Убедитесь, что поколение ЕГЭ не такое плохое, как вы думаете. Многие мифы развеются. Главы субъектов многие посещают. Взрослые написали на 56 балла историю – в среднем как у детей", - сказал журналистам Музаев.  

Теги: егэ, средний балл, рособрнадзор


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