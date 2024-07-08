В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей области.

При этом ограничения не повлияют на работу предприятий, отметил губернатор в Telegram-канале.

На юге России в последние дни установилась аномально жаркая погода - температура воздуха поднялась выше 39 градусов. 5 июля из-за нагрузок на электроэнергетическое оборудование в регионе ввели графики временного отключения потребителей.

"По заключению специалистов, риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. Поэтому не исключен повторный ввод режима временных отключений. Задача – не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций", - написал Голубев.

Самая напряженная ситуация наблюдается в Таганроге и Неклиновском районе, где на ЛЭП из-за чрезмерной нагрузки произошли аварии.