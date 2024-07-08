"Дети уже в интернете стебутся": в Рособрнадзоре ответили критикам ЕГЭ

В этом году Рособрнадзор проведет широкое обсуждение Единого госэкзамена и его перспектив на общественных слушаниях.

Глава ведомства Анзор Музаев напомнил, что таких обсуждений не проходило с 2009 года, когда ЕГЭ был утвержден в нынешнем формате.

До 15 августа Рособрнадзор будет принимать предложения, вопросы, критику в адрес ЕГЭ.

"ЕГЭ должен совершенствоваться. Абсолютно комфортного и идеального экзамена нет нигде в мире. Меняется и содержание контрольно-измерительных материалов. И технологии. Очень известные люди, вроде образованные попрекают нас "угадайкой", которой уже восемь лет нет. Дети уже в интернете стебутся над ними", - заявил Музаев.

Он также напомнил о проблемах, которые удалось решить, но об этом почему-то мало кто помнит. Так, уже десять лет как нет проблемы "ЕГЭ-туризма", когда выпускник мог поехать сдавать экзамен в регион с высокой коррупционной составляющей. Также огромная экономия произошла за счет электронной рассылки материалов ЕГЭ, своего рода цифровизации, за которую Рособрнадзор тоже попрекают. "Хорошее в ЕГЭ забывается моментально, плохое помнится долго", - сетует Музаев.