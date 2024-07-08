На Иннопроме представили первый в мире люксовый автомобиль на водороде

На Иннопроме представили первый в мире люксовый автомобиль на водороде - Aurus.

"Это уникальный автомобиль. Потому что Aurus - это люксовый автомобиль. И это вообще первый в мире люксовый автомобиль на водородно-топливных элементах. Он представляет собой гибрид. То есть там есть электромотор, есть литий-ионная батарея, под капотом находится электрохимический генератор", - сказал Михаил Кондратьев, начальник управления по продукту в ФГУП "Нами".

По словам представителя стенда, это по сути электромобиль с генерацией электричества прямо на борту.

"Это один из вариантов дальнейшего развития электрически гибридного транспорта. На водородном топливе существенно увеличивается пробег автомобиля на одной заправке. Одной заправки хватает на более 800 км. Использование данного транспорта является абсолютно экологически чистым", - отметил представитель стенда.

По его словам, хоть сегодня водородных заправок существует немного, но определенные планы по увеличению их числа есть.

Представитель стенда затруднился ответить на вопрос, как скоро Владимир Путин будет ездить на аналогичном автомобиле.

Aurus Motors - российская марка автомобилей представительского и высшего класса, ранее известная под проектными обозначениями "Единая модульная платформа" и проект "Кортеж". Разработка проекта ведётся институтом "НАМИ" с 2013 года как платформа для создания автомобилей для "перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране". Первыми представленными широкой публике машинами стали использованные 7 мая 2018 года на инаугурации президента России автомобили "Aurus Senat": седан Aurus-4123 и лимузин Aurus-41231SB. Название "Aurus" образовано от латинского aurum — "золото" и Russia — "Россия".