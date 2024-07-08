На Иннопроме представили первый в мире люксовый автомобиль на водороде

08 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Наука и техника Свердловская область В России Москва
Фото: Накануне.RU

На Иннопроме представили первый в мире люксовый автомобиль на водороде

На Иннопроме представили первый в мире люксовый автомобиль на водороде - Aurus.

"Это уникальный автомобиль. Потому что Aurus - это люксовый автомобиль. И это вообще первый в мире люксовый автомобиль на водородно-топливных элементах. Он представляет собой гибрид. То есть там есть электромотор, есть литий-ионная батарея, под капотом находится электрохимический генератор", - сказал Михаил Кондратьев, начальник управления по продукту в ФГУП "Нами".

автомобиль Aurus на водороде, представленный на иннопроме 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

По словам представителя стенда, это по сути электромобиль с генерацией электричества прямо на борту.

автомобиль Aurus на водороде, представленный на иннопроме 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

"Это один из вариантов дальнейшего развития электрически гибридного транспорта. На водородном топливе существенно увеличивается пробег автомобиля на одной заправке. Одной заправки хватает на более 800 км. Использование данного транспорта является абсолютно экологически чистым", - отметил представитель стенда.

автомобиль Aurus на водороде, представленный на иннопроме 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

По его словам, хоть сегодня водородных заправок существует немного, но определенные планы по увеличению их числа есть.

Представитель стенда затруднился ответить на вопрос, как скоро Владимир Путин будет ездить на аналогичном автомобиле.

автомобиль Aurus на водороде, представленный на иннопроме 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

Aurus Motors - российская марка автомобилей представительского и высшего класса, ранее известная под проектными обозначениями "Единая модульная платформа" и проект "Кортеж". Разработка проекта ведётся институтом "НАМИ" с 2013 года как платформа для создания автомобилей для "перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране". Первыми представленными широкой публике машинами стали использованные 7 мая 2018 года на инаугурации президента России автомобили "Aurus Senat": седан Aurus-4123 и лимузин Aurus-41231SB. Название "Aurus" образовано от латинского aurum — "золото" и Russia — "Россия".

Теги: водородное топливо, aurus


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети