Сбер и "Общество Малышева 73" подписали соглашение на ИННОПРОМ-2024 - расширяют сотрудничество

На полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге ПАО Сбербанк России и «Общество Малышева 73» согласовали параметры сотрудничества при создании жилого квартала в границах улиц Титова – Монтерской – Смоленской в Екатеринбурге. На стенде Сбербанка подписаны два трехсторонних соглашения между банком, девелопером и застройщиком. Первое соглашение предусматривает предоставление проектного финансирования ООО «Специализированный застройщик «Витамин Девелопмент», второе подписание прошло с участием Компании Правобережный. Оба соглашения рассчитаны на период до 2029 года и включают финансирование строительства жилой недвижимости, развития инфраструктуры, в том числе, оснащение объектов цифровыми решениями Сбера.

«Строительная отрасль всегда в фокусе внимания Сбера, при этом особый потенциал мы видим в проектах, которые предполагают комплексный подход к освоению территории. Наш новый совместный проект с девелоперами предусматривает реновацию бывшей промзоны. На месте старых хозяйственных корпусов появится современный жилой район с развитой инфраструктурой и социальными объектами. Благодаря этому южная часть Екатеринбурга получит мощный импульс развития, а сотни семей обретут качественное и современное жилье», — отметил заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин.

В 2023 году утвержден проект планировки большого квартала, часть которого затрагивает площади заброшенного предприятия. Участки «Гринвич Недвижимость» (входит в девелоперский дивизион «Общества Малышева 73») будут застроены по модели «под ключ»: компания готовит землю, разрабатывает концепцию территории и обеспечивает документацию вплоть до разрешения на строительство, строит сети. На территории возведут 385 тыс. кв. м. жилья, будет построен детский сад. Девелопер берет на себя сложный комплекс задач по преобразованию территории с использованием современных решений, которые позволят повысить уровень комфорта в жилом квартале. Для этого создается новая социальная инфраструктура, инженерные и дорожные сети, выполняется благоустройство — зона озелененных территорий общего пользования составит 1 га.

«При реализации крупных проектов редевелопмента проектное финансирование сегодня, пожалуй, можно считать основным механизмом, который позволяет снизить стоимость капитала, минимизировать связанные с проектом риски, дает доступ к экспертизе банка. А мы понимаем, что значит опыт Сбербанка по анализу рынка, оценке рисков, в сфере управления строительством — это весьма значительно и ценно для застройщика и девелопера», – заявил директор по развитию «Общества Малышева 73» Михаил Губин.

«Мастер-девелопмент – это новый вектор развития Екатеринбурга, который положительно влияет на социально-экономическое развитие районов и качество жизни горожан. Компания «Правобережный» впервые в своей истории входит в такой проект, что само по себе, для нас очень волнительно, но наличие надежных партнеров отметает все сомнения в его успешности. «Общество Малышева 73» имеет большой опыт по организации комплексного развития территорий с участием других застройщиков, а Сбербанк уже более 25 лет является надежным финансовым партнером нашей компании», — сказал генеральный директор Компании Правобережный Дмитрий Естехин.

«Для нас это важный проект межрегионального сотрудничества, и мы ценим что будем работать над ним вместе со Сбером и компанией «Малышева-73». Участие в проекте надежных партнеров – один из залогов его успешной реализации», — отметил руководитель ООО «СЗ «Витамин Девелопмент» Юрий Калинин.

Соглашение между Сбербанком и «Обществом Малышева 73» расширяет сотрудничество в рамках проектного финансирования. В 2023 году на ИННОПРОМ стороны согласовали взаимодействие по площадкам «Гринвич недвижимость» и при строительстве новой очереди ЖК River Park в Екатеринбурге.

Справка. «‎Общество Малышева 73‌‌‎» — диверсифицированный холдинг, включающий крупный девелоперский дивизион «Гринвич Недвижимость». Почти за 30 лет компания реализовала более 60 проектов жилой и коммерческой недвижимости, площадь благоустройства территорий, включая парки и набережные, превышает 33 гектара. Строительство ведет и самостоятельно, и в партнерстве с крупными застройщиками.