Кремль: Путин не передавал через Орбана посланий Байдену

Президент РФ Владимир Путин не передавал через премьера Венгрии Виктора Орбана посланий лидеру США Джо Байдену или другим участникам саммита НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что Москва высоко ценит усилия Орбана по урегулированию конфликта. По словам Пескова, премьер Венгрии пытается сопоставить позиции обеих сторон, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что п-министр Венгрии Виктор Орбан из Пекина, где он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, направляется в Вашингтон.Ожидается, что завтра на саммите НАТО в Вашингтоне он встретится с президентом США Джо Байденом.

На прошлой неделе Орбан, получивший председательство в ЕС на подгода, посетил Киев и Москву. В обеих столицах он предлагал прекратить огонь и начать мирные переговоры, но его предложения не были поддержаны.