В Екатеринбурге должник прятался от приставов на башенном кране

Жителя Екатеринбурга арестовали на 10 суток за долги по алиментам. Мужчина скрывался от судебных приставов на башенном кране.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, уралец задолжал своему ребенку около миллиона рублей. Добровольно выплачивать алименты отец не желал. Он утверждал, что не имеет такой возможности, поскольку якобы не трудоустроен. Однако приставы выяснили, что должник работает крановщиком, причем столь ответственную работу ему доверили неофициально. Начался розыск.

В итоге мужчина был обнаружен на башенном кране в районе строительных работ у стадиона "Юность" в уральской столице. Судебные приставы достали его с крана и привлекли к ответственности. Поскольку у отца имелась реальная возможность выплачивать алименты, но он этого не делал, на него составили протокол.

Суд вынес решение об административном аресте на 10 суток. Сейчас уралец отбывает наказание.

Напомним, что жители Свердловской области в общей сложности имеют долг по алиментам перед своими детьми на сумму около 3,5 млрд рублей.