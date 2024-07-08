Сбер профинансирует строительство нового ЖК от компании "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге

08 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба УГМК-Застройщик

Сбер профинансирует строительство нового ЖК от компании "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге

Сбер профинансирует строительство первой очереди нового жилого комплекса от "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге. Соответствующее соглашение сегодня, 8 июля, было подписано в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", передает корреспондент Накануне.RU.

Соглашение подписали вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин и генеральный директор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

Жилой комплекс "Настоящий" от компании УГМК будет возведен на Эльмаше. Сумма сделки составит 2,5 млрд руб.

соглашение УГМК-Застройщика и СБЕРа(2024)|Фото: Накануне.RU

В рамках проекта вдоль проспекта Космонавтов будет построено три жилых дома. Высота первого составит 30 этажей. В эксплуатацию дом введут уже в 2026 году. Второй и третий дома – 21-этажные, их планируется сдать в 2021 г.

Над проектом работала компания "Архстройпроект-А", работавшая над такими объектами, как здание заксобрание Свердловской области, "Ельцин-центр", деловой дом "Демидов", ЖК "Макаровский", "Нагорный". Проектировщики предложили строгую геометричную структуру зданий с фасадами в скандинавском стиле.

В местах общего пользования новых домов будут построены помещения для хранения велосипедов, колясок, детский игровой уголок, а также душ для питомцев, соседский центр. Кроме того, в домах предполагается наличие фитнес-зоны.

Также застройщик благоустроит территорию – будут высажены деревья, организованы зоны отдыха и спортивные площадки.

ЖК Настоящий(2024)|Фото: пресс-служба УГМК-Застройщик

Генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин отметил, что сотрудничество со Сбером способствует появлению интересных масштабных проектов, меняющих облик Екатеринбурга.

"Привлеченные средства позволят построить на Эльмаше 40,5 тыс. кв. м жилья. Наши лучшие практики будут внедрены в новый проект: квартиры с террасами и входом с улицы, закрытый безопасный двор, ландшафтный дизайн, подземный теплый паркинг и многое другое, что позволит жителям ощутить настоящий комфорт", — отметил он.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка, подчеркнул, что "УГМК-Застройщик" — девелопер, который создает проекты высокого класса, постоянно поднимая планку качества строительства на новый уровень.

Во время подписания соглашения компания-застройщик подарила Уральскому банку Сбербанка картину, на которой изображены объекты, возведенные компанией "УГМК-Застройщик".

соглашение УГМК-Застройщика и СБЕРа(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: УГМК-Застройщик, ЖК Настоящий, Иннопром


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети