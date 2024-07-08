Сбер профинансирует строительство нового ЖК от компании "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге

Сбер профинансирует строительство первой очереди нового жилого комплекса от "УГМК-Застройщик" в Екатеринбурге. Соответствующее соглашение сегодня, 8 июля, было подписано в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", передает корреспондент Накануне.RU.

Соглашение подписали вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин и генеральный директор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

Жилой комплекс "Настоящий" от компании УГМК будет возведен на Эльмаше. Сумма сделки составит 2,5 млрд руб.

В рамках проекта вдоль проспекта Космонавтов будет построено три жилых дома. Высота первого составит 30 этажей. В эксплуатацию дом введут уже в 2026 году. Второй и третий дома – 21-этажные, их планируется сдать в 2021 г.

Над проектом работала компания "Архстройпроект-А", работавшая над такими объектами, как здание заксобрание Свердловской области, "Ельцин-центр", деловой дом "Демидов", ЖК "Макаровский", "Нагорный". Проектировщики предложили строгую геометричную структуру зданий с фасадами в скандинавском стиле.

В местах общего пользования новых домов будут построены помещения для хранения велосипедов, колясок, детский игровой уголок, а также душ для питомцев, соседский центр. Кроме того, в домах предполагается наличие фитнес-зоны.

Также застройщик благоустроит территорию – будут высажены деревья, организованы зоны отдыха и спортивные площадки.

Генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин отметил, что сотрудничество со Сбером способствует появлению интересных масштабных проектов, меняющих облик Екатеринбурга.

"Привлеченные средства позволят построить на Эльмаше 40,5 тыс. кв. м жилья. Наши лучшие практики будут внедрены в новый проект: квартиры с террасами и входом с улицы, закрытый безопасный двор, ландшафтный дизайн, подземный теплый паркинг и многое другое, что позволит жителям ощутить настоящий комфорт", — отметил он.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка, подчеркнул, что "УГМК-Застройщик" — девелопер, который создает проекты высокого класса, постоянно поднимая планку качества строительства на новый уровень.

Во время подписания соглашения компания-застройщик подарила Уральскому банку Сбербанка картину, на которой изображены объекты, возведенные компанией "УГМК-Застройщик".