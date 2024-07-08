Одного из подозреваемых в изнасиловании сотрудницы "Матч ТВ" поймали по дороге в аэропорт

Трое граждан Узбекистана задержаны по подозрению в изнасиловании сотрудницы "Матч ТВ" в Москве. Об этом сообщает СУ СКР по столице.

По данным ведомства, один из них пытался скрыться, но его поймали по дороге в аэропорт.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц). Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых.

По данным следствия, в ночь на 6 июля трое пьяных мужчин вблизи жилого дома напали на ранее незнакомую девушку. "Далее двое обвиняемых совершили в отношении нее изнасилование, третий фигурант наблюдал за окружающей обстановкой", - говорится в сообщении СК.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Кроме того, во время расследования также установлены иностранцы, находящиеся в России нелегально.

Ранее заместитель гендиректора "Газпром-медиа холдинг" Тина Канделаки подтвердила в Telegram-канале информацию об изнасиловании сотрудницы телеканала "Матч ТВ". "Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия", - написала она.