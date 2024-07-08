Женщинам с детьми до семи лет предложили давать дополнительный выходной

Работающим женщинам с детьми до семи лет предложено давать дополнительный оплачиваемый выходной. Такой законопроект сегодня внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.

Они ссылаются на поддержку материнства в России, повышение уровня защиты прав женщин, имеющих детей дошкольного возраста, и прав самих детей, прежде всего в сфере охраны здоровья.

Трудовой кодекс РФ не содержит норм, позволяющих работающей матери взять выходной в будний день для медосмотра ребенка. А в выходные дни работают далеко не все врачи. И очень часто матери сталкиваются с этой проблемой.

Законопроект предлагает женщине, имеющей ребенка в возрасте до семи лет, по ее письменному заявлению предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в два месяца. Оплата таких выходных дней производится в размере среднего заработка, а график их предоставления согласовывается работником с работодателем. При этом текст законопроекта не содержит указания на медосмотр ребенка. То есть матери могут получить право на дополнительный выходной каждые два месяца по своему желанию.