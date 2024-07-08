Жители югорского села запустили кинотеатр под открытым небом

В селе Болчары Ханты-Мансийского автономного округа появился летний кинотеатр. Идея проекта "Кино напоказ" принадлежала сотрудникам Сельского центра культуры. Кинотеатр будет работать с пятницы по воскресенье на главной площади, сообщили Накануне.RU организаторы. Фильмы на безвозмездной основе предоставит "Югорский кинопрокат", основываясь на пожеланиях местных жителей.

Как рассказала руководитель проекта "Кино напоказ" Алена Фоменко, жители села активно включились в выбор фильмов – кинотеатр стал ожидаемым и сближающим событием. Это уже 16 проект Сельского центра культуры, реализованный на средства гранта программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

"Мы сотрудничаем в рамках грантового конкурса с Сельским центром культуры не первый год и знаем, что почти все поддержанные когда-то инициативы центра продолжают существовать и после гранта. Значит, формула успеха проста: желание местных жителей, умноженное на правильную поддержку – равно по-настоящему эффективный и полезный социальный проект", – прокомментировала директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.

В Кондинском районе грантовый конкурс поддерживает "Газпромнефть-Хантос". Всего на гранты предприятия в этом году будет реализовано 9 проектов, в том числе в Ханты-Мансийске и Уватском районе Тюменской области. В основном, это культурные события: фестивали, театральные постановки, мероприятия, направленные на сохранение и развитие культуры народов Севера.

Как ранее сообщила Ярина Сугакова в интервью ТАСС, компания трансформировала свой грантовый конкурс в платформу для развития социального предпринимательства. Каждая инициатива проходит обязательный этап акселерации, когда эксперты "Родных городов" помогают будущим грантополучателям доработать идеи.

"По итогам работы акселерационной программы в регионах возросло количество культурных проектов. Если раньше библиотеки просили деньги на стулья и столы, то сегодня ресурсы требуются для проведения фестивалей и мастер-классов. Получив дополнительную экспертизу и поддержку, наши грантополучатели захотели сделать жизнь в своих регионах событийно привлекательнее, насыщеннее — так они делят с нами задачу по созданию в регионах комфортной среды для жизни. Эффект от наших инвестиций удваивается", – отметила она.