Игорь Бабушкин в ходе рабочего визита в Енотаевский район провел личный прием граждан

"Провел личный прием в Енотаевском районе", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Было много вопросов, как частных, так и затрагивающих широкий круг жителей. Одно из обращений касалось строительства новой системы водоснабжения в селе Енотаевка. Здесь необходимо проложить более 70 км разводящих сетей, насосную станцию и станцию водоподготовки. Объем работ, как и их стоимость, очень большие.

"Необходимо более 2 млрд рублей. Будем добиваться включения данного объекта в федпроект «Чистая вода», в случае его продления, либо в аналогичный проект на 2025–2027 годы", - сообщил глава региона.

Ещё одна проблема – состояние местной школы. Здание построили в 1981 году и с тех пор ни разу не ремонтировали. В первую очередь необходимо здесь заменить электропроводку.

Губернатор сообщил, что в ближайшее время региональное министерство образования и науки подготовит заявку на включение учреждения в программу капремонта и предоставление субсидии из федерального бюджета.

"Также рассмотрел вопрос жительницы о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме по улице Татищева в селе Енотаевке. Работы запланировали ещё в 2021 году. Неоднократно были проведены аукционы, но ни одна компания так и не заявилась. Поручил региональному Фонду капремонта пересмотреть условия договора и провести переговоры с потенциальной подрядной организацией, которая сделает ремонт сразу нескольких домов, " - отметил Игорь Бабушкин.

А перед приемом граждан губернатор принял участие в открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Енотаевке.

ФОК построили благодаря нацпроекту «Демография» и народной программе партии «Единая Россия».

"С начала года это уже второй такой спорткомплекс, который открываем в Астраханской области. Ещё три в работе", - рассказал губернатор.