В Югре могут появиться новые авиамаршруты

И.о. главы Югры Руслан Кухарук на заседании Инвестиционного клуба Югры, которое состоялось на выставке Иннопром в Екатеринбурге, рассказал, что в округе могут появиться новые авиамаршруты.

Особенность региона - самодостаточные города, расположенные далеко друг от друга, говорит Кухарук. Власти поддерживают авиаперевозки по округу, например, субсидиями - ежегодно выбирают интересные маршруты. Деньги дают округ или власти на местах.

"Смотрим, как можно перезагрузить эту историю", - сказал Кухарук.

Есть ряд направлений, где могут расширить авиасообщение. Могут появиться и новые направления.