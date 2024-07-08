Электрокар e-Largus запустят в серийное производство в августе

На международной промышленной выставке "Иннопром" представили электрокар e-Largus. Автомобиль планируется запустить в серийное производство уже в августе, сообщили Накануне.RU представители официальных дилеров LADA.

Электрокар может разогнаться до 100 км в час менее чем за 10 секунд. Максимальная скорость автомобиля – 145 км в час.

По словам представителя компании, в настоящий момент есть два вида автомобилей E-Largus, грузовой и пассажирский. Представленный на выставке грузовой автомобиль – двухместный. Можно разместить до 500 кг груза. В пассажирском варианте машина пятиместная.

Пробег в зависимости от комплектации будет составлять по условному циклу 300-400 км.

Собирать электрокар будут в Ижевске и продавать через дилерскую сеть LADA. Стоимость такого транспорта для автомобилистов пока не сформирована, однако уже есть предварительные записи по корпоративным продажам. Госсубсидия на покупку автомобиля будет составлять 925 тыс. руб.

Также водители электрокаров обладают рядом льгот: бесплатные парковки, бесплатный проезд по платным трассам.

"Автомобиль оборудован разъемом, который наиболее востребован. На 90% электрозарядных станций находится этот разъем. Называется этот разъем CCS2", - сообщил представитель компании.

К слову, на самой выставке зарядка автомобиля осуществлялась с помощью быстрозарядной станции мощностью 150 кВ.

Линейку электрозаправочных станций на "Иннопроме" представила АО "НПО "Электромашина" (входит в АО "НПК "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех"). На территории России аналогов станции такой мощности нет. Такая электрозаправочная станция позволяет зарядить машину на 80% всего за 20 минут.