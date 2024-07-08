В Дагестане замедляют работу WhatsApp из-за призывов к участию в экстремистских акциях

Профильные ведомства замедляют работу WhatsApp* в Дагестане из-за призывов к участию в экстремистских акциях. Об этом ТАСС сообщил источник.

По его данным, администрации WhatsApp*направлялись требования пресекать распространение данных призывов, но они были проигнорированы.

По словам пользователей, мессенджер работает с перебоями примерно с 13:00 мск 7 июля.

Напомним, 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы. Среди террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. В результате терактов в Дагестане погибли 22 человека, среди них - пятеро гражданских.

4 июля председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ о введении на территории республики временного запрета на ношение никабов.

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