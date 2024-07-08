Литературный вечер, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, прошел в Астрахани

В рамках Года семьи в России и проекта «На культурной волне» сотрудники Астраханской областной научной библиотеки провели литературный вечер «Семья на страницах литературных произведений».

Ведущие рассказали об истории праздника, который ежегодно отмечается 8 июля и приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.

Гостям представили обзор произведений русских классиков Александра Пушкина, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Александра Островского. В этих книгах отражены вневременные ценности, которые актуальны и сейчас.

В рамках вечера прозвучали музыкальные произведения, посвященные героям романов классиков русской литературы, фрагменты романов в прозаической и стихотворной форме. Кроме того, состоялись литературные игры, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.

В завершение мероприятия прошла презентация книжно-иллюстративной выставки «Семья — душа России», посвященной семейным парам выдающихся россиян: Романовых, Пушкиных, Толстых, Тютчевых.