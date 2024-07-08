Стройке БАМа исполнилось 50 лет

50 лет назад было подписано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

"8 июля — один из главных дней в истории БАМа. Несмотря на то, что к лету 1974 года работа на магистрали уже вовсю кипела и здесь трудились отряды комсомольцев, новое постановление определило этапы стройки", - отметили в Минтрансе России.

На прокладке путей в пиковый период строительства было занято около 130 тыс. советских граждан, а за всю историю в сооружении Байкало-Амурской магистрали приняли участие свыше 2 млн человек.

"Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надёжный транспортный маршрут для всей Евразии", - говорится в поздравлении президента России.

Он считает, что на повестке дня стоит "дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры".