Участок Большой уральской тропы с перевалом Дятлова будет промаркирован для туристов

Самый северный участок Большой уральской тропы будет промаркирован для туристов. Специально обученные волонтеры в составе экспедиции уже отправились на перевал Дятлова. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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На отрезке протяженностью 70 километров "хребет Чистоп – поселок Ушма – перевал Дятлова" волонтеры нанесут на деревья красно-белые метки. Также они запишут цифровой трек и составят описание участка. Вся экспедиция продлится 10 дней.

При этом следить за ее передвижением можно в режиме реального времени. У группы есть спутниковый трекер, который каждый час будет передавать данные о местонахождении участников на тропе.

Всего в 2024 году на Северном Урале промаркируют 240 километров трека Большой уральской тропы. Кроме этого, будет установлено 25 информационных и навигационных стендов.

Напомним, что Свердловская область поучаствует в разработке туристической схемы "Большой Урал", куда также входят Челябинская область, Пермский край и республика Башкортостан.