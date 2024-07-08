08 Июля 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Музаева резко раскритиковали за незнание положения дел в образовании

Благодаря введению единых федеральных основных образовательных программ теперь не нужно ориентироваться только на ЕГЭ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, за что был подвергнут резкой критике.
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По его мнению, раньше именно ЕГЭ был единственным ориентиром при обучении, но теперь будет иначе: есть программа и два-три учебника. Это единое и понятное пространство, сказал он ТАСС.

Народный учитель России, профессор кафедры математического анализа РГПУ, член рабочей группы по образованию Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Рукшин отмечает, что о новом ФГОС много разговоров, но содержание образования по-прежнему определяют ЕГЭ. И от введения федеральных программ в этом плане ничего не изменилось.

"Выпускникам на выходе нужны баллы единых экзаменов, и ничего кроме от них не требуют. Потому новые программы (как и старые) просеивают через прежнее сито "нужно или не нужно для ЕГЭ", и в итоге остаются те же требования с теми же параметрами", - написал он.

Как уже писало Накануне.RU, новые ФГОС не проходили никакой педагогической экспертизы. Это признал Минюст, но никаких последствий так и не было. При этом, согласно ст. 47 федерального закона "Об образовании", педагогические работники используют педагогически обоснованные формы, средства, методы обучения и воспитания, а новый ФГОС никто так и не обосновал.

Общественное движение "Родители Москвы" считает, что Музаев вообще не в курсе того, как устроена школьная программа и задания ЕГЭ.

"Вероятно, он понятия не имеет о том, что задания в ЕГЭ ничего общего со школьной программой не имеют и что дети отдельно "натаскиваются на ОГЭ/ЕГЭ", игнорируя школьную программу. Пример диалога родителя десятиклассника с учителем из первых рук: "Вы в следующем году просто готовьтесь к ЕГЭ, по программе я вас трогать не буду", - написал канал движения, комментируя положение дел в образовании.

Теги: ЕГЭ, образование


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