Музаева резко раскритиковали за незнание положения дел в образовании

Благодаря введению единых федеральных основных образовательных программ теперь не нужно ориентироваться только на ЕГЭ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, за что был подвергнут резкой критике.

По его мнению, раньше именно ЕГЭ был единственным ориентиром при обучении, но теперь будет иначе: есть программа и два-три учебника. Это единое и понятное пространство, сказал он ТАСС.

Народный учитель России, профессор кафедры математического анализа РГПУ, член рабочей группы по образованию Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Рукшин отмечает, что о новом ФГОС много разговоров, но содержание образования по-прежнему определяют ЕГЭ. И от введения федеральных программ в этом плане ничего не изменилось.

"Выпускникам на выходе нужны баллы единых экзаменов, и ничего кроме от них не требуют. Потому новые программы (как и старые) просеивают через прежнее сито "нужно или не нужно для ЕГЭ", и в итоге остаются те же требования с теми же параметрами", - написал он.

Как уже писало Накануне.RU, новые ФГОС не проходили никакой педагогической экспертизы. Это признал Минюст, но никаких последствий так и не было. При этом, согласно ст. 47 федерального закона "Об образовании", педагогические работники используют педагогически обоснованные формы, средства, методы обучения и воспитания, а новый ФГОС никто так и не обосновал.

Общественное движение "Родители Москвы" считает, что Музаев вообще не в курсе того, как устроена школьная программа и задания ЕГЭ.

"Вероятно, он понятия не имеет о том, что задания в ЕГЭ ничего общего со школьной программой не имеют и что дети отдельно "натаскиваются на ОГЭ/ЕГЭ", игнорируя школьную программу. Пример диалога родителя десятиклассника с учителем из первых рук: "Вы в следующем году просто готовьтесь к ЕГЭ, по программе я вас трогать не буду", - написал канал движения, комментируя положение дел в образовании.