Умер один из шахтеров, пострадавших в Соликамске

Умер один из пострадавших в шахте в Соликамске .

Как сообщает минздрав Прикамья, один из пострадавших в шахте Соликамска, скончался из-за травм, несовместимых с жизнью, несмотря на все усилия врачей. Состояние второго пациента без изменений.

Напомним, ночью на 26 июня 2024 года в шахте расположенного в Соликамске предприятия, в ходе производства горных работ произошло воспламенение газа, в результате чего двое сотрудников предприятия получили травмы в виде термических ожогов. Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение ГКБ им. С.Н. Гринберга. Специалисты оценили состояние пациентов как тяжелое, им проводилась интенсивная терапия.