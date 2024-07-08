В Астраханской области открыли сертифицированные пляжи

Они находятся на Городском острове и в поселке Ассадулаево Приволжского района. Торжественное открытие состоялось 6 июля. До 2023 года на территории области не было сертифицированных пляжей, ранее эти места официально назывались зонами отдыха у воды.

На их создание и развитие по региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в прошлом году министерство экономического развития Астраханской области предоставило гранты в размере 15 миллионов рублей. За счет этих средств предприниматели благоустроили береговую территорию, приобрели лежанки, обустроили детские и спортивные зоны отдыха, фудкорты и причал для маломерных судов.

В рамках торжественных мероприятий на пляже в Ассадулаево порадовали отдыхающих парад парашютистов, пенная вечеринка, фаер-шоу, дискотека.

На городском пляже прошел живой концерт известной музыкальной группы, конкурсы от партнеров мероприятия, дискотека с профессиональным ди-джеем и другие развлечения.