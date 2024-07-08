Орбан сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из Пекина, где он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, направляется в Вашингтон.

"Следующая остановка - Вашингтон", - подписал Орбан в соцсети Facebook* кадры вылетающего из Пекина самолета.

Ранее Орбан заявил, что цель его визита в Китай – "миссия мира 3.0". В ходе встречи он проинформировал Си Цзиньпина о визитах в Москву и Киев. Как передает РИА Новости, лидер КНР высоко оценил усилия венгерского премьера по продвижению урегулирования конфликта.

На прошлой неделе Орбан, получивший председательство в ЕС на подгода, посетил Киев и Москву. В обеих столицах он предлагал прекратить огонь и начать мирные переговоры, но его предложения не были поддержаны.

Ожидается, что завтра на саммите НАТО в Вашингтоне Орбан встретится с президентом США Джо Байденом.

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