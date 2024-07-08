В МИД РФ прокомментировали дискуссию об отмене моратория на смертную казнь

Мораторий на смертную казнь в России действует и должен соблюдаться, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

"Сейчас все зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии", — сказал дипломат в интервью газете "Известия".

Также он подчеркнул, что Конституционный суд России высказался за сохранение моратория.

Напомним, после теракта в "Крокусе" в марте вновь разгорелись дебаты о возвращении смертной казни. Прошла дискуссия на эту тему и в Госдуме. Спикер Вячеслав Володин заявил, что никакого референдума для возвращения смертной казни не требуется — достаточно решения Конституционного суда, так как никто смертную казнь не отменял. Там же лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что мораторий на смертную казнь ввели в угоду Совету Европы в 1996 году, и теперь необходимости в запрете нет. После этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас дал разъяснения по поводу возможности снятия моратория со смертной казни.