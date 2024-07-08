08 Июля 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

СМИ: Часть демократов призвала Байдена отказаться от участия в выборах президента

Десятки демократов палаты представителей призвали к отказу президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их мнению, фигура Байдена может помешать партии получить большинство в палате представителей на следующих выборах. В качестве замены Байдена многие называют вице-президента Камалу Харрис.

Как пишет Axios, представители Демократической партии хотят, чтобы Байден вышел из предвыборной гонки уже на этой неделе. Будто бы эти призывы прозвучат от Барака Обамы до лидеров Конгресса. Потому что каждый день ухудшает ситуацию. Все видят, что Байден недееспособен. Тот говорит, что не собирается уходить в отставку, но главные спонсоры Демократической партии считают, что "кандидатура Байдена обречена", пишет Financial Times. Его замена неизбежна, и лучше это сделать раньше, чем позже.

Союзники США в Европе тоже выражают серьезную обеспокоенность возрастом и здоровьем Байдена и его способностью победить на выборах и тем более продержаться еще четыре года, написала накануне Politico по итогам общения с 20 европейскими политиками и дипломатами.

Дональд Трамп недавно назвал Байдена "кучей дерьма" и выразил уверенность, что он снимется с выборов, а кандидатом от демократов станет Камала Харрис.

Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Напомним, первые Байден полностью провалил.

Теги: сша, байден


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