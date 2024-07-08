Boeing признала вину по делу о дефектах самолета 737Max

Американская корпорация Boeing признала себя виновной в махинациях при производстве и эксплуатации самолетов Boeing 737Max. Таким образом компания пошла на сделку с Министерством юстиции США. Альтернативой для Boeing было уголовное обвинение в совершении тяжкого преступления и суд.

Дело касается особенностей типа самолета 737Max, из-за которых разбились два борта, погибли в общей сложности 346 человек.

Сделка со следствием еще должна получить одобрение федерального судьи. Предполагается, что Boeing выплатит штраф в размере более $243 млн. Также будет назначен независимый аудитор, который будет отслеживать безопасность и качество продукции компании в течение трех лет. Соглашение также требует, чтобы Boeing инвестировала не менее $455 млн в свои программы соответствия и безопасности.