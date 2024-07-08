На Урале замдиректора школы судят за избиение ученика на перемене

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о применении насилия к ученику 8-го класса. На скамье подсудимых оказалась заместитель директора школы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о Липовской средней школе Туринского района. Все случилось 11 ноября 2023 года. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на перемене увидела, что восьмикласник с друзьями пинает дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи. По версии следствия, женщина сделала ребятам замечание, затем схватила подростка за шею и прижала к стене, а потом несколько раз ударила его рукой по лицу.

Замдиректора обвиняется по статье 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником с жестоким обращением). Сейчас расследование завершено, дело уже передано в суд.

Как отметили в прокуратуре, в мае 2024 года обвиняемая была отстранена от работы в школе.