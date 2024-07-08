На "Иннопроме" показали БПЛА "на уфимских движках". Но есть нюансы

На международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге, предприятие из Башкортостана "Уфимец" представило беспилотные летательные аппараты. Особенность этих БПЛА заключается в том, что они работают на отечественных двигателях, передает корреспондент Накануне.RU.

Беспилотники производят в особой экономической зоне "Алга". Дроны снабжены табличками "На уфимских движках". Однако, по словам представителя компании, двигатели так и не импортозаместили полностью: доля отечественных компонентов в двигателях составляет 80%. До ста процентов этот показатель планируется довести в ближайшие год – полтора.

Напомним, в прошлом году на "Иннопроме" многие производители БПЛА из России и Белоруссии представляли свои разработки как 100% отечественные, но все они признавали, что вынуждены закупать моторы за рубежом - достаточно компактные и производительные двигатели в России не производятся.

Технические характеристики представленных на выставке башкирских моделей не раскрываются, поскольку дроны имеют двойное назначение – гражданское и военное.

"Технические характеристики наших БПЛА отличаются, как и размеры дронов. Под различные цели разная дальность полетов и грузоподъемность", – сообщают представители компании.

В качестве примера использования беспилотников в гражданских целях представители компании "Уфимец" приводят фото-видео наблюдение, в том числе для предупреждения возникновения лесных пожаров, а также сельскохозяйственные работы, например, опрыскивание полей.