Суд восстановил статус адвоката, защищавшего экс-полицейского по делу Голунова

Хамовнический суд Москвы признал незаконным лишение статуса адвоката Алексея Коврижкина, защитника экс-полицейского Игоря Ляховца - ключевого обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом говорится в электронной базе данных суда, передает ТАСС.

В своем иске Коврижкин просил признать незаконным заключение Квалификационной комиссии Адвокатской палаты от 7 октября 2020 года и решения Совета Адвокатской палаты от 12 октября 2020 года, по которым он был лишен статуса адвоката.

Коврижкин был лишен статуса адвоката в 2020 году. На него подали жалобу два бывших сотрудника СК России Сергей Дубинский и Андрей Тринев. Они были задержаны в 2018 году за взятку в 5 млн рублей, которую передал им Коврижкин от лица своих доверителей под контролем оперативников ФСБ. В жалобе они утверждают, что адвокат якобы совершил провокацию взятки и самовольно проводил оперативно-разыскные мероприятия.

В 2023 году суд назначил Триневу 7 лет и 7 месяцев в исправительной колонии строго режима, Дубинский получил 6 лет строго режима.

Напомним, Коврижкин был адвокатом экс-полицейского Игоря Ляховца. В конце мая 2021 года Мосгорсуд приговорил бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, к реальным срокам.