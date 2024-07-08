"УГМК-Застройщик" и Сбер договорились о дальнейшем развитии курорта "Шермонт"

"УГМК-Застройщик" представил на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге свои проекты в туристической сфере: премиальный курорт "Шермонт" на Кузбассе и парк-отель "Сказка Алтая" в Республике Алтай. В презентации принял участие серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете Александр Бессмертных, передает корреспондент Накануне.RU.

Логичным продолжением презентации стало заключение соглашения о развитии стратегического сотрудничества для реализации инвестиционного проекта по строительству 4 блока горнолыжного курорта "Шермонт" на горе Шерегеш. Соглашение было подписано 8 июля, в первый день международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, гендиректором компании "УГМК-Застройщик" Евгением Мордовиным и зампредседателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Алексеем Чвановым.

В качестве благодарственного подарка Евгений Мордовин подарил коллеге картину со своими проектами, в реализации которых помог Сбербанк. В ответ же он получил толстовку — мерч банковского проекта "Сердце Сибири".

Четвёртый блок включает в себя порядка 300 номеров со спа-центром и коммерческими площадями на первом этаже. Здание станет продолжением уже отстроенных первого и второго комплексов, а также третьего блока, строительство которого запланировано на 2026-2027 годы. Построить четвертый блок планируется в 2027-2028 годах.

Реализация всего проекта рассчитана до 2042 года, общая сумма финансирования оценивается в размере 75 млрд руб., каждая из гостиниц — в 2-3 млрд руб.

По словам гендиректора компании "УГМК-Застройщик" Евгения Мордовина, сотрудничество со Сбербанком поможет привлечь новых покупателей и гостей, потому что банк выступает не просто как финансовая организация, а как инструмент развития.

"Нашим покупателям, особенно тем, которые находятся за границей Урала и Кемеровской области, важно получить ипотеку, важно заключать сделки по договорам долевого участия в строительстве, и мы предлагаем такую финансовую услугу как проектное финансирование от Сбербанка. У нас есть уже большой опыт в этом, кредитный портфель со Сбером превышает 40 млрд руб., и надеемся, что еще несколько миллиардов мы добавим в Шерегеше. К тому же нам интересно работать по программе господдержки туристической отрасли", — добавил Евгений Мордовин.

Он также отметил, что проект рассчитан на массовый туризм. По его словам, сейчас в Шерегеш приезжают порядка 2-2,5 млн туристов в год, номерной гостиничный фонд составляет 2,5 тыс. комнат, а самая большая гостиница насчитывает чуть более 60 номеров. Проект "Шармонт" добавит к ним еще порядка 1,2 тыс. номеров.

"Это по сути +50% от существующего номерного фонда Шерегеша. Конечно, выход на рынок такого количества гостиничных номеров позволит снизить стоимость проживания и повысить качество, что дополнительно привлечет туристов. Мы строим не только гостиницы, мы строим, по сути, туристическую инфраструктуру: это и подъемники, бассейн, фитнес-клубы, рестораны. Все эти компетенции, которые у нас есть в сфере гостеприимства, уже реализуется Шерегеше", — добавил Евгений Модовин.

В Шерегеше при этом будут проводиться и спортивные соревнования. Об этом журналистам сообщил серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете Александр Бессмертных.

"На самом деле, в Шерегеше уникальная возможность не только провести начало зимы, но и провести соревнования, потому что в апреле у нас нигде снега нет, а там наступает самая пора, где можно собрать всех топовых лыжников со всей страны и провести какой-то фестиваль совместно с детьми и любителями. Это, опять же, привлечёт туристов на закрытие сезона, что увеличит турпоток и узнаваемость этого места", — добавил Бессмертных.