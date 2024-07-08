08 Июля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Организаторам экспозиции Новосибирской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ вручили награды

В Москве завершает свою работу Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ. За 8 месяцев её посетили более 18 миллионов человек. Накануне в 75 павильоне состоялись торжественные церемонии награждения субъектов Российской Федерации, представивших свои экспозиции на выставке.

Награду за участие в выставке и памятную медаль за информационное сопровождение мероприятий этого масштабного проекта получила команда Правительства Новосибирской области и телеканала ОТС. В торжественной церемонии награждения принял участие министр экономического развития региона Лев Решетников. Он отметил, что по поручению Президента России выставка будет иметь продолжение, и в каждом регионе появятся представительства выставки – филиалы, собственные выставочные пространства, где будут также представлены ключевые достижения региона, проекты, программы, уникальные разработки и т.д. В каком формате в Новосибирской области будет существовать такая выставка – ещё предстоит разработать.

(2024)|Фото: nso.ru

«Выставка «Россия» дала понимание – на сколько огромная наша страна, какие разные, интересные проекты, места есть в её субъектах, здесь была создана возможность на одной площадке познакомиться со всеми регионами, это огромный подарок для всех жителей нашей страны», – поделился Лев Решетников.

(2024)|Фото: nso.ru

Как сообщает пресс-центр Правительства региона, Новосибирская область была представлена выставочным стендом, отражающим развитие региона в концепции «Треугольника Академика Лаврентьева» - «Образование – наука – производство». На центральном входе посетителей встречали цифровые голограммы ученого и лабораторной мыши, который ориентировали посетителей выставки по тематическим зонам экспозиции «наука», «образование», «производство». С помощью VR-экскурсии участники выставки посещали «самую умную улицу в мире», которая находится в новосибирском Академгородке, в зоне науки демонстрировались ролики о достижениях в науке. Смысловой доминантой стенда выступила витрина достижений Новосибирской области, экспонатами которой были самый длинный в стране арочный Бугринский мост, Технопарк Новосибирского Академгородка, Биотехнопарк, самый большой ледовый дворец за Уралом – «Сибирь-Арена», Новосибирский центр волейбола и другие объекты.

(2024)|Фото: nso.ru

Международная выставка-форум «Россия» работала на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024. Выставка была организована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Экспозиция Новосибирской области на ВДНХ была представлена по распоряжению Губернатора Андрея Травникова.

Теги: выставка -форум россия, вднх, андрей травников, стенд новосибирской области, экспозиция, награды


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