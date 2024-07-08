Сбер представил на "Иннопроме" гигантскую колонку, в которую можно залезть

Гостям "Иннопрома" в Екатеринбурге предоставили возможность впервые залезть "в голову" голосового помощника, передает корреспондент Накануне.RU.

Сбер привёз на выставку увеличенную версию колонки собственного производства, куда любой желающий может залезть, чтобы оценить качество звука.

В действительности эта колонка не больше 20 см и также выполняет роль голосового помощника по типу "Алисы" или "Маруси".

Производством занимается сам Сбер.