"Когда вы уже озаботитесь проблемами нашей страны": подписчики Володина не оценили его торжество над Макроном

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о проигрыше партией Макрона парламентских выборов во Франции.

Председатель нижней палаты парламента России пишет в своем Telegram-канале: "Граждане Франции готовы были голосовать за кого угодно, но лишь бы не за Макрона", "Партия-победитель требует передать ей в руки формирование правительства".

Примечательно, что это не является правдой: партия Макрона "Вместе" в итоге заняла второе место (хотя по итогам первого тура ей действительно прочили проигрыш, так что в целом это скорее частичная тактическая победа президентской партии).

Во-вторых, ни одна из лидирующих по итогам выборов партий не набирает парламентское большинство, поэтому и требовать "передать ей в руки формирование правительства" не может – предстоят сложные переговоры и компромиссные решения некой коалиции.

Также стоит отметить, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен, победу которой ранее анонсировал тот же Володин, заняла лишь третье место.

Впрочем, если судить по комментариям к посту Володина про французскую политику, его подписчиков вообще не волнует, что происходит в "недружественном" государстве. Спикеру Госдумы предлагают уже переключиться на собственные проблемы, а не приглядывать за делами у "противника".

"Да нас**** (всё равно) всем на вашего Макрона США и иже с ними, не постите такую ересь сюда, лучше на заседаниях своих это рассказывайте", - пишут Володину в комментариях.

"Займитесь уже медициной и образованием, страна скоро скатится в средневековье, потому что учить и лечить нас скоро будет некому!", - призывает другой пользователь.

"А когда вы уже озаботитесь проблемами нашей страны", "Займитесь МЕДИЦИНОЙ, КО ВРАЧУ В ПОЛИКЛИНИКУ ЗАПИСАТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО, а платно—ПОЖАЛУЙСТА", "Да сколько же можно? Когда Россией займетесь? Плевать нам на этих макронов, бидонов, у нас каждый день детей насилуют, страшно на улицу выходить".

Стоит отметить, что ни на один комментарий Володин не ответил.