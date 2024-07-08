08 Июля 2024
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер на знаменитой «Бажовке»: Здесь собралась одна большая семья!

В минувшие выходные около села Демарино Пластовского района в Челябинской области проходил юбилейный, XXX-ый Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. На его площадке собрались рекордные 65 тысяч человек.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, приветствуя участников фестиваля, сказал: «Я очень рад, что традиция проводить такой народный фестиваль в нашем регионе продолжается и крепнет. В этом году мы отмечаем Год семьи, и, знаете, здесь собралась одна большая семья, здесь много гостей из других регионов, мы насчитали 30 субъектов, все вместе и рядом. Основная наша задача – из поколения в поколение передавать наши народные и культурные традиции. Очень важно, что люди приезжают сюда семьями. Кто много лет назад был ребенком, уже вырос, и привозит на Бажовку уже своих детей, это очень здорово. Рад, что у нас в Челябинской области проходит такое мероприятие всероссийского уровня».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Красочное действо с невероятным многообразием площадок стало настоящим культурным событием не только в жизни Южного Урала, но и многих других регионов страны, откуда прибыли творческие коллективы, народные творцы и масса гостей.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В этом году на фестивале собралось около 700 умельцев, порядка 240 коллективов. Гостей развлекали гармонисты УрФО «Гармония», заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль танца «Ералаш», группы «Притоп Тритона» и «ОтаваЁ» из Санкт-Петербурга, ВИА «Ариэль» и другие.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В рамках Года семьи, объявленного в России Президентом, прошел конкурс семейных традиционных коллективов «Самоцветы России». Живой интерес вызвали программа «В ночь на Ивану Купалу», семейные первенства «В каждой избушке свои игрушки», «Хороша ли ваша семеюшка», приуроченные к юбилею презентация мастер-классов «Портрет мастера» и массовое плетение венков.

Юные участники фестиваля открыли для себя целую палитру традиционных игр народов России. На игровой площадке «Веретень» можно было сразиться во множестве активностей - от бирюлек до городков, от хоровода до быстрых салок.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Впервые на Бажовке уральские брадобреи и парикмахеры делились секретами мастерства. Женщины и девушки узнали о навыках плетения кос, а мужчины прошли мастер-класс по уходу за бородами.

Конкурс подворий в рамках «Уральского поселения» – «Бажовский каравай» прошел с аншлагом.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Каждое подворье каждый год готовит что-то традиционное. Ну, казаки всегда делают и окрошку, и уху, и пироги различные, наливки безалкогольные. В наших юртах около 70 названий блюд различных татарских, башкирских и других народных, тоже традиционных. Есть что попробовать, есть, что посмотреть», — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Дополним, что площадка «Бажовки» стала еще и местом подписания договора о сотрудничестве между министерством культуры Челябинской области и Всероссийским музеем декоративно-прикладного искусства (г. Москва).

«В наших планах привозить выставки музейной коллекции на музейные площадки Челябинской области, а также показывать то лучшее, что вырастает на челябинской земле в центре Москвы», — прокомментировала директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

На всех площадках фестиваля было людно, шумно и весело. А еще и вкусно - в честь юбилея на площадке Уральской кухни все желающие смогли продегустировать окрошку-покосницу. Для гостей мероприятия приготовили 100 литров этого традиционного для Южного Урала летнего супа.

Теги: бажовский фестиваль, алексей текслер, год семьи,


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