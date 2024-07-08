08 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Дмитрий Степанцов

Около 150 спортсменов приняли участие в соревнованиях RCC EXTREME в Екатеринбурге

В минувшую субботу на площадке RCC EXTREME рядом c КРК "Уралец" прошли городские соревнования "Кубок города Екатеринбурга RCC EXTREME".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в турнире приняли участие 148 спортсменов на самокатах, скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ из Москвы, Башкортостана, Северной Осетии, Свердловской и Челябинской областей, а также из Пермского края. Спортсмены разных уровней подготовки показали свои лучшие элементы и отработанные трюки, а победителям и призерам вручили грамоты и медали. В старших возрастных группах, где профессионализм спортсменов оценивался судьями особенно строго, разыграли денежные призы.

Соревнования в скейт-парке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Дмитрий Степанцов

Соревнования в скейт-парке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Дмитрий Степанцов

В этом году впервые райдеры старше 12 лет в дисциплинах самокат-парк и самокат-стрит боролись за спортивные разряды. Сотрудничество RCC Extreme с Федерацией роллерспорта Свердловской области позволит лучшим спортсменам войти в состав сборных команд региона, а также в будущем участвовать во всероссийских соревнованиях.

Соревнования в скейт-парке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Дмитрий Степанцов

Соревнования в скейт-парке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Дмитрий Степанцов

"Для любого спортсмена важно принимать участие в крупных официальных спортивных мероприятиях и представлять свой регион. А главное, это возможность в будущем стать чемпионом России. Без разряда, без статуса спортсмена сборной области на такие соревнования просто не допустят. Сегодня у нас заявилось много спортсменов. Уровень парка ничуть не уступает спортивным сооружениям, где проходят всероссийские соревнования. Поэтому мы будем обсуждать возможность провести в следующем году на площадке RCC EXTREME чемпионат России по самокату, что даст дополнительный стимул для развития экстремальных видов спорта в городе", - рассказал технический делегат Федерации роллерспорта Свердловской области Павел Колыхалов.

Соревнования в скейт-парке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Дмитрий Степанцов

Соревнования в скейт-парке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Дмитрий Степанцов

Проведение городского контеста стало возможным благодаря современному оснащению скейт-парка, который построен с учетом всех требований безопасности и доступен для свободного посещения в течение всего сезона. А скоро у любителей экстремального спорта появится новая просторная площадка. Русская медная компания строит в Екатеринбурге спортивный квартал "Архангел Михаил", где разместится самый большой на Урале крытый эстрим-парк с местами для занятий десятком видов спорта: скалодром, ниндзя парк, батутная зона, стрит и скейт зоны, стрит памп-трек, детский памп-трек, универсальный зал, паркур и детская зоны.

Теги: RCC EXTREME, турнир, самокат, скейт, велосипед, Екатеринбург


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