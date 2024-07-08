Музаев верит в скорое снижение спроса на репетиторов

Необходимость в репетиторах резко снизится, если с учителей снимут бюрократическую нагрузку и они смогут больше времени уделять работе с учениками. Потому что опросы детей с высокими баллами на ЕГЭ показывают, что в основном они не пользовались услугами репетиторов. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его мнению, именно бюрократическая нагрузка мешает учителям лучше учить детей. В том числе нужно отказаться от ненужных контрольных работ, что недавно поручил сделать президент России Владимир Путин.

При этом Музаев уверен, что репетиторы никогда не исчезнут, так как они выполняют скорее мотивационную функцию, как тренеры в спортзалах. Будто бы репетиторы нужны только тем, кто не имеет внутренней мотивации, сказал он ТАСС.

Мнение Музаева не разделяют российские учителя. Так, 67% из них считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи экзаменов. Только 22% учителей не видят необходимости в репетиторстве для ребенка. Действительно, опрашиваемые педагоги жаловались на большое количество внеурочной деятельности, отвлекающей учеников и учителей от учебного процесса. Но родители подчеркнули, что и объем школьной программы слишком велик, из-за чего дети не успевают усвоить материал.

Что касается снижения бюрократической нагрузки на учителей, то этим занимаются уже давно, но безуспешно. В школах ранее формально снизили бюрократическую нагрузку, оставив пять видов обязательных документов: рабочую программу учебного предмета, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристику на обучающегося (по запросу). Однако первые четыре документа нужно умножать на количество классов и предметов. Так, если учитель ведет физику в 7-11 классах, то ему нужно подготовить пять рабочих программ — для каждого класса. То же самое касается журнала учета успеваемости, внеурочной деятельности и плана воспитательной работы. Также заполняются отчеты об исполнении каждого вида работы. Поэтому по факту на педагоге по-прежнему может "висеть" не один десяток документов.

Мониторинг Общественного совета при Рособрнадзоре в декабре 2022 года показал, что 60% учителей по-прежнему заполняют документы, которых нет в этом перечне. Почувствовали улучшение только 27%. Учителя жалуются на огромное количество каких-то таблиц, которые им нужно сдавать для разных органов, опросов, которые нужно проводить, отчетов и т.п. Данных новых опросов по проблеме бюрократии в школах пока нет.