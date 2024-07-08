Эксперт: Промышленные предприятия делают ставку на сотрудников 50+

На выставке "Иннопром" обсуждают нехватку кадров и автоматизацию. В условиях дефицита работников и демографической ямы вся надежда на категорию 40+ и даже 50+, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как заявила Оксана Сидлецкая, директор екатеринбургского филиала HH.ru, главная проблема 40-50 летних - это их неумение обращаться с технологиями, современным оборудованием, здесь должны помочь программы переквалификации и обучения для категории 50+.

"Большое количество рабочих рук, которые в целом могут пригодиться в том числе и производству. Я знаю, что производства на Урале, например, УГМК, берут возрастных кандидатов, я сейчас говорю про людей возраста 50 и больше, предприятия занимаются в том числе и переквалификацией. То есть, на самом деле, бизнес все это делает умнее", - сказала Оксана Сидлецкая.

Следующий шаг - автоматизация производств.

"История про автоматизацию позволяет производству и любому бизнесу высвободить свободные руки людей, которых в принципе не хватает и в дальнейшем будет не хватать. Поэтому автоматизация - действительно наше будущее, мы все к этому идем. И в любом случае переквалификация, новые навыки обучения взрослых людей – это важная тема", - сказала эксперт.