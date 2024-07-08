В этом году в Новосибирской области запланировано проведение более 100 спортивных состязаний всероссийского и международного уровня

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел вопросы организации и проведения в регионе спортивных соревнований различного уровня.

«Спортивная афиша становится более разнообразной и насыщенной. Полностью поддерживаю подход, что акцент нужно делать не только на базовых видах спорта. Ведь важно не только порадовать болельщиков, но и вовлечь как можно большее количество жителей, в первую очередь юных, в занятия физкультурой и спортом», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

О том, как организована эта работа, на оперативном совещании доложил министр физкультуры и спорта региона Сергей Ахапов, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

На территории региона проводятся муниципальные, областные, всероссийские и международные соревнования. Количество соревнований ежегодно растёт. Для сравнения, в 2019 году было проведено 700 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 160 тыс. человек. В I полугодии 2024 года уже более 500.

В Новосибирской области реализуются профильные мероприятия в рамках нацпроектов, а также региональные инициативы, позволяющие обновлять или создавать спортивные объекты. Как пример, лыжероллерная трасса в Маслянинском районе, которая используется для развития биатлона в районе. В этом году были впервые проведены на этой трассе Всероссийские соревнования по велосипедному спорту.

Наша область может принять и организовать любые соревнования самого высокого уровня. Это наглядно демонстрирует список мероприятий, которые уже прошли и будут проходить в ближайшее время.

В 2024 году регион принимает более ста соревнований всероссийского уровня и 9 международных турниров по 6 видам спорта: волейболу, хоккею, карате, греко-римской борьбе, киокусинкай и бильярдному спорту. Также пройдёт более 70 межрегиональных и более 700 региональных физкультурных и спортивных мероприятий.

Так, в середине июля впервые в регионе пройдёт Кубок России по стрельбе из лука (14-16 июля). «Сибирь-Арена» в период с 16 по 21 июля примет Чемпионат России по тяжёлой атлетике.

В конце июля Кубок России по спортивной гимнастике пройдёт в Центре Евгения Подгорного.

Международные соревнования «Мемориал Героя Советского Союза А.М. Аксёнова» в конце августа пройдут на «Локомотив Арене».

В октябре пройдёт ряд соревнований международного и всероссийского уровня — это и Международные соревнования «32-й Мемориал Андрея Якутова» по киокусинкай, Международные соревнования по карате «Кубок Покрышкина», Всероссийские спортивные соревнования «На призы Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного».

В ноябре Новосибирская область будет принимать чемпионат мира по бильярдному спорту на территории международного выставочного центра «Новосибирск Экспоцентр».

Добавим, что в нашей области выстроена система соревнований, позволяющая вовлечь в занятия физической культурой все возрастные группы и социальные слои населения — от школьников до людей пенсионного возраста. Самыми массовыми мероприятиями на протяжении нескольких десятилетий остаются Всероссийский день бега «Кросс Нации», Сибирский фестиваль бега, авиационный фестиваль с его спортивной составляющей.

Уже сейчас формируется спортивный календарь на 2025 год. Для традиционных спортивных событий он останется прежним. Ряд всероссийских стартов, которые уже обрели или понемногу обретают «прописку» в регионе, тоже остаётся в силе. Среди них, например, Кубок России по сноуборду и всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту.

Министерством совместно с региональными и всероссийскими федерациями запланированы на 2025 год следующие соревнования всероссийского уровня: Всероссийские соревнования по танцевальному спорту (ноябрь 2025), Всероссийские соревнования по дзюдо «Дружба народов» (февраль 2025), на призы «РФСО «Трудовые резервы» (март 2025), Чемпионат России по подводному плаванию, финал Кубка России «Гран При России» по фигурному катанию и другие.