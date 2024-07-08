Украинская разведка пыталась угнать российский бомбардировщик Ту-22 - ФСБ

Украинская разведка пыталась подкупить пилота российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 для угона на Украину, сообщила Федеральная служба безопасности России. В центре общественных связей ФСБ добавили, что план воплощался при поддержке стран НАТО.

Подробностей о пилоте, которого пыталась завербовать украинская разведка, нет. известно, что за "перелет и посадку ракетоносца на Украине" офицеру предлагали гражданство Италии и около $2 млн.

"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное", - говорится в сообщении ФСБ.