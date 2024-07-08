Из-за пожара в бухте Инал на Кубани эвакуируют базы отдыха

Из-за возгорания сухой растительности в бухте Инал в Краснодарском крае проводилась эвакуация людей из близлежащих баз отдыха. Об этом сообщил глава Туапсинском района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Информация о возгорании на горе на первом участке Центрального пляжа бухты Инал поступила вчера в 21:10, уточнил он.

По последним данным МЧС, площадь пожара - 1 га. К тушению огня привлечены 79 человек и 12 единиц техники.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за выпущенной туристами в сторону склона сигнальной ракеты.