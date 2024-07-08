В Екатеринбурге нашли "шпионские очки" с камерой в посылке из Великобритании

На Среднем Урале перехватили посылку, в которой были так называемые "шпионские очки".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, жителю Екатеринбурга пришло международное почтовое отправление из Великобритании. Внутри находились солнцезащитные очки известного американского бренда, упакованные в фирменную коробку и чехол. Однако выяснилось, что они оснащены встроенной видеокамерой, микрофоном и динамиком.

Сам получатель уверял, что шпионский аксессуар ему якобы подарил друг и он предназначен исключительно для личного пользования. По заключению таможенного эксперта, очки с видеофиксацией относятся к специальным техническим средствам для негласного получения визуальной и акустической информации. Их ввоз на территорию ЕАЭС запрещен. Более того, за их незаконный оборот предусмотрена уголовная ответственность.

Очки задержаны на таможне до полного выяснения обстоятельств. Проводится проверка.

Напомним, что за прошлый год на Уральской таможне перехватили десятки "шпионских" устройств. Это пишущие ручки со встроенной камерой, автомобильные ключи дистанционного управления с USB-портом и видеокамерой и многое другое.