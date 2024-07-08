«Расулевские чтения» - 2024: 900 экспертов из 22 стран мира приняли участие

В торжественном открытии и пленарном заседании масштабного форума принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Расулевские чтения» в 2024 проходили с 4 по 6 июля в Челябинске и Троицке.

Напомним, в наименовании форума дань памяти выдающемуся деятелю ислама. Зайнулла Расулев - основатель медресе в Троицке в 1883 году. Это учебное заведение стало ключевым институтом мусульманского образования среди татар, башкир и казахов XIX-XX веков. Работа медресе была возобновлена в 2018 году, на данный момент это единственное медресе в Уральском округе.

В этом году в мероприятиях форума приняли участие более 900 представителей органов власти, ученых-религиоведов, философов, активистов национально-культурных центров, религиозных и общественных организаций (в том числе более половины очно) из 17 регионов России и 22 стран ближнего и дальнего зарубежья. География форума впечатляет - Иордания, Ирак, Турция, Китай, Куба, Сомали, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан Туркменистан, Беларусь, а также ряд африканских государств.

Приветствуя участников форума, Алексей Текслер отметил, что он юбилейный в статусе международного и посвящен Году семьи.

«Тема нашей конференции – «Семейные и религиозные традиции как основа безопасности страны». Эта тема выбрана не случайно, год объявлен Указом Президента России Годом семьи. Это в полной мере отражает глубокое понимание того, что мир и гармония в обществе начинаются с семейного уклада. Именно в семье закладываются базовые ценности взаимоуважения и взаимопомощи, духовности и милосердия, трудолюбия и патриотизма, достоинства и ответственности. И эти идеалы разделяют представители всех традиционных конфессий нашей большой страны», - подчеркнул губернатор.

А в качестве примера губернатор привел большую, дружную семью почетного гостя чтений, Верховного муфтия России Талгата Таджуддина:

«Сыновья и дочери, внуки и правнуки – 24 человека. Вот пример, достойный подражания!»

Губернатор также напомнил, что в Челябинской области каждый год появляются новые храмы и мечети. Накануне с участием почетных гостей форума во главе с Верховным муфтием России Талгатом Тажуддином торжественно открылась соборная мечеть в Еткуле. Служить в ней будут выпускники единственного на Урале троицкого медресе «Расулия».

Талгат Таджуддин, выступая на форуме, подчеркнул, что попытки посеять рознь в стране по религиозному признаку обречены на провал.

«Мы видим, как сатанинские силы пытаются разобщить народы, чтобы не было между нами ни доверия, ни согласия. Но мы много веков в составе великой России, и наши предки всегда успешно противостояли варварскому натиску с Запала. Нам есть у кого учиться, и нас ничто не сможет разобщить!» - высказал уверенность глава российских мусульман.

Новация форума в 2024 году – организованная по предложению Ассамблеи народов России молодежная часть «Урал – территория мира и согласия».

Участники секции знакомились и обсуждали лучшие российские примеры соцпроектов, которые совместно реализуют молодые люди, исповедующие разные традиционные религии. Подготовленные в рамках секции проекты, по мнению Алексея Текслера, станут победителями конкурса губернаторских грантов и принесут немало пользы южноуральцам.

«Конференция «Расулевские чтения» в этом году ориентирована на молодежь, чтобы подрастающее поколение нашло мостик между прошлым и настоящим», - пояснил главный муфтий УрФО, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской о Курганской областей Ринат Раев.

Губернатор Челябинской области напомнил, что недавние трагические события на Северном Кавказе показали, насколько важна общая борьба за умы и сердца граждан.

«Идейно-нравственной опорой в этом противостоянии служат наши великие предшественники, сохранившие для будущих поколений традиционные духовные ценности. Наше единство должно быть ответом всем подлым провокациям и беспрецедентному давлению со стороны недружественных государств», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор акцентировал внимание на постоянной патриотической позиции, которую проявляют священнослужители и прихожане как Челябинской митрополии Русской Православной Церкви, так и Регионального духовного управления мусульман. Их общины активно участвуют в сборе гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции и жителям освобожденных территорий.

В рамках торжественного открытия чтений были вручены дипломы выпускникам медресе «Расулия», а также победителям конкурса исполнителей произведений устного народного творчества и образцов духовного наследия мусульманских народов «Мунаджат».