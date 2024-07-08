Адвокат Аграновский: Попову может помочь вскрытие канала утечки данных

Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину может повлиять на дело экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, считает адвокат Дмитрий Аграновский.

"Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством", - передает РИА Новости его слова.

Аграновский отметил, что в связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела.

Ранее защита Попова попросила Следственный комитет России возбудить уголовное дело о госизмене в отношении неустановленных лиц. Поводом для этого стало уголовное дело, которое завели в отношении Попова на Украине. По словам адвоката генерала Сергея Буйновского, в открытом доступе оказались секретные документы.

Попов находится под арестом с мая 2024 года. По версии следствия, генерал причастен к хищению денег при закупке металлоконструкций для оборонительных сооружений. Сам он вину отрицает.