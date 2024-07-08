На "Иннопроме" показали мобильный антидроновый комплекс "Сапфир"

На выставке "Иннопром" в Екатеринбурге представили мобильный комплекс противодействия беспилотникам "Сапфир".

Как передает корреспондент Накануне.RU, разработку презентовал московский НИИ "Градиент" на стенде КРЭТ. Комплекс выявляет различные летательные аппараты, проникающие в подконтрольное пространство, обозначает их на карте и подавляет.

Комплекс может работать автоматически или под контролем оператора. На территории трех километров "Сапфир" может одновременно пеленговать не менее пяти БПЛА, находящихся на высоте от 10 до 3000 метров. При этом помещается мобильный комплекс внутри микроавтобуса.

КРЭТ (входит в Ростех) является разработчиком авионики для ведущих образцов российской военной авиации, в том числе для Су-35С, Ка-52 "Аллигатор", Ми-171А2, Як-130, МиГ-29К/КУБ, Ил-476, Ту-204СМ, а также для пилотируемого космического корабля "Союз-ТМА" № 709.