Губернатор Челябинской области посетил стенд региона на "Иннопроме"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил стенд региона на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Главе региона показали представленные на нем предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

На выставке Южный Урал продемонстрирует свой потенциал в приборо- и машиностроительном секторе, а также медицинское и нефтегазовое оборудование, электротехническую продукцию. Особое внимание уделят предприятиям, работающим в сфере производства радиотехнического оснащения и комплектующих для беспилотных летательных аппаратов. Одной из главных тем участия региона в выставке станет роботизация.

Так, южноуральские предприятия презентуют робототехнические комплексы различного назначения, которые могут применяться в сферах образования, медицины, промышленности, освоения космоса, а также первую серийную модель промышленного робота-манипулятора RusRobot RR-120-2900.

На коллективной экспозиции региона общей площадью 341 кв. м разместились стенды 25 предприятий и организаций.