Мирная миссия Виктора Орбана продолжается в Пекине

В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Подробностей о встрече пока нет. В ее преддверии Орбан заявил, что цель его визита в Китай – "миссия мира 3.0". "Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте", - заявил Орбан.

На прошлой неделе Орбан, получивший председательство в ЕС на подгода, съездил в Киев и в Москву. В обеих столицах он предлагал прекратить огонь и начать мирные переговоры, но его предложения были отвергнуты и Киевом, и Москвой.

Ожидается, что завтра на саммите НАТО в Вашингтоне Орбан встретится с президентом США Джо Байденом.