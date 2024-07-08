За выходные на свердловских водоемах утонули 4 человека

За минувшие выходные дни на водоемах Свердловской области погибли 4 человека. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Среди утонувших был 1 ребенок. Известно, что он погиб в поселке Юшкова Тугулымского городского округа на акватории реки Айба. Трагедия случилась в субботу. Все обстоятельства сейчас устанавливают инспекторы ГИМС и правоохранители.

В МЧС призывают свердловчан купаться только в оборудованных местах, поскольку там дежурят спасатели. Не следует оставлять детей без присмотра вблизи водоемов. И ни в коем случае нельзя заходить в воду в нетрезвом состоянии: алкоголь тормозит движения рук и ног, сбивает темп дыхания.

Напомним, что на прошлой неделе в Свердловской области стояла аномальная жара. Ранее синоптики составили свой прогноз на предстоящее лето в регионе.