Посетители "Иннопрома" жалуются, что не могут попасть на выставку по купленным билетам

Посетители международной выставки "Иннопром", которая открылась сегодня, 8 июля, в екатеринбургском ЭКСПО-центре, не смогли попасть в выставочный центр по купленным билетам, передает корреспондент Накануне.RU.

Проблемы начались еще на этапе регистрации. Чтобы посетить мероприятие, участники должны зарегистрироваться. Сделать это можно с помощью стойки саморегистрации, а также через приложение. По словам посетителей, сайт выставки работает с перебоями.

"Мы с подругой купили билет, я через стойку саморегистрации, она - через приложение. Получили билеты, однако на входе нас отправили обратно на стойку регистрации. На стойке говорят, что все нормально, можем проходить. В итоге попасть смогли только по чужому пропуску", - сказал посетитель выставки Александр.

Организаторы объясняют происходящее техническими сбоями и просят немного подождать.

Между тем, с подобной проблемой сталкиваются многие гости выставки.

Напомним, в этом году страной-партнером "Иннопрома" стали ОАЭ. Для гостей из этой и других мусульманских стран организаторы подготовили молельные комнаты и халяльную еду.

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 8-11 июля. 9 июля ожидается участие премьер-министра РФ Михаила Мишустина.