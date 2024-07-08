72% россиян считают, что жене следует брать фамилию мужа

72% россиян считают, что после свадьбы супруги следует брать фамилию мужа.

Как выяснили в аналитическом центре НАФИ, 16% граждан склоняется к альтернативным вариантам, объясняя их желанием сохранить индивидуальность, избежать бюрократических проблем или избавиться от неблагозвучной фамилии. Из тех, кто склоняется к альтернативным вариантам, 12% считают, что фамилии не нужно менять никому, 3% — что нужно объединить фамилии в двойную, 1% — что муж должен взять фамилию жены.

Участники исследования, состоящие в официальном браке, чаще говорят, что жена должна брать фамилию мужа (81% против 59% среди живущих без пары). Среди одиноких чаще, чем среди респондентов в браке, встречается мнение о том, что каждому лучше оставить свою фамилию. Разведенные чаще выступают за двойную фамилию (6% против 2% среди женатых), и значительно реже людей в браке говорят, что жена должна менять свою (63% против 81% среди состоящих в браке).

15% россиян считают, что женщина должна оставлять свою фамилию, чтобы выразить современные взгляды на брак, где оба партнера равноправны и независимы. 13% объясняют отказ от смены на фамилию мужа ее неблагозвучностью, а 12% — желанием подчеркнуть преданность и уважение династии, роду.

Кроме того, опрошенные считают, что один или оба супруга могут объединить фамилии в двойную, чтобы сохранить идентичность и в то же время подчеркнуть семейное единство, сообщают "Известия".