В КБР найдены проявившие неуважение к гимну РФ родители

В Кабардино-Балкарии установлены личности родителей, которые проявили неуважение к гимну РФ в школе.

"Что касается взрослых участников инцидента: их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства", сообщает пресс-служба Минпросвещения региона.

При этом никто из учащихся образовательного учреждения неуважения к российскому гимну не проявлял.

Ранее в интернете появились кадры, на которых некоторые граждане РФ не встали со своих мест во время исполнения государственного гимна. В это время некоторые смотрели в смартфоны.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.