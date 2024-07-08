ВЦИОМ: россияне считают идеальной семью, где оба партнера равны в принятии решений

62% россиян считают, что идеальная семья – это та, в которой отношения строятся по принципу равноправия.

Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения, в ней права и обязанности мужа и жены делятся поровну. 34% участников исследования выбирают другой тезис: один из членов семьи должен выступать главой семьи, принимающим на себя всю ответственность за близких. 4% участников опроса затруднились ответить.

Выяснилось, что "идеальная семья", по мнению респондентов, – это полная семья с детьми (51% опрошенных), в которой выстроены гармоничные отношения, основанные на любви и взаимопонимании (40%). Также россияне уверены, что интересы семьи должны быть важнее частных интересов ее отдельных членов (68%). В идеальной семье муж и жена "живут своим умом", самостоятельно преодолевают сложности, не позволяя другим вмешиваться в их дела (57%). 90% респондентов также отметили, что взаимопонимание и поддержку необходимо сохранять, несмотря на финансовые трудности.

Как заявил ведущий аналитик фонда "Общественное мнение" Григория Кертмана, большинство россиян поддерживают семейное равенство и эта установка сложилась "достаточно давно и прочно".

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников говорит о кризисе института семьи в современном обществе: становится все больше людей, которые заботятся только о себе. Такой подход в меньшей степени ограничивает их личную независимость. Впрочем, "эгоизм и семья несовместимы в принципе". "Потому что любая семья предполагает самоограничение ради других членов семьи", - отметил он, сообщают "Ведомости".